Neymar uvažuje o konci v reprezentácii. Je naňho veľký tlak, vravia spoluhráči

Chceme ho tu. Je to jeden z najlepších hráčov, akých sme kedy v Brazílii videli," povedal stredopoliar Fred, ktorého citovala agentúra AP.

"Zabúdame na to, čo urobil na ihrisku a zameriavame sa na to, čo nie je dôležité. Vytvárajú tak na neho veľký tlak."

Brazília odohrá vo štvrtok kvalifikačný zápas o MS proti Uruguaju. "Dúfam, že nestratí radosť, je to mimoriadne špeciálny hráč. Keď je šťastný a robí to, čo má rád, môže vždy hrať tak, ako vždy hral. Je to lepšie pre tím," dodal Silva, ktorý je Neymarov dobrý priateľ.

"Ak to budeš niekedy potrebovať, vždy tu pre teba budem," odkázal mu obranca v príspevku na Instagrame.

Útočník Evertonu Richarlison zverejnil na Twitteri obrázok transparentu, ktorý nosia fanúšikovia v Manause, kde bude Brazília vo štvrtok hrať. Je na ňom nápis: "Neymar, keby si hral v nebi, zomrel by som len pre to, aby som sa na teba mohol pozerať."