Brazílska hviezda naznačila koniec kariéry. Možno v decembri, vraví Neymar

Najdrahší futbalista histórie Brazílčan Neymar uviedol, že tento rok možno ukončí kariéru. Tridsaťštyriročný útočník na začiatku roka predĺžil o rok zmluvu v FC Santos, kam sa vrátil po konci angažmánu v saudskoarabskom al-Hilal.
V drese materského klubu sa môže s futbalom aj rozlúčiť, povedal brazílskemu online kanálu Caze.
"Neviem, čo bude teraz, neviem, ako to bude na budúci rok. Možno, že v decembri budem chcieť skončiť. Žijem rok od roka," uviedol Neymar.
"Tento rok je veľmi dôležitý, nielen pre Santos, ale aj pre brazílsku reprezentáciu, pretože budú majstrovstvá sveta a tiež pre mňa," povedal bývalý útočník Barcelony a Parížu St. Germain, ktorého kariéru v posledných rokoch poznačili zranenia a opakované operácie.
Doteraz posledný zákrok s kolenom podstúpil pred Vianocami. Predtým dohrával so sebazaprením brazílsku ligu, aby pomohol Santosu k záchrane.
Neymarovým cieľom bolo vybojovať si účasť na tohtoročných majstrovstvách sveta. Najlepší strelec v histórii brazílskej reprezentácie hral za národný tím naposledy v októbri 2023, keď si v zápase s Uruguajom vážne poranil koleno. V doterajších 128 stretnutiach v brazílskom drese dal 79 gólov, o dve viac ako Pelé.