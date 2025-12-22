Sezónu dohral so sebazaprením. Neymar postúpil úspešnú operáciu

Najdrahší futbalista histórie Neymar má za sebou operáciu ľavého kolena. Jeho súčasný klub FC Santos vo vyhlásení uviedol, že dnešný artroskopický zákrok, ktorý si vynútilo poranenie vnútorného menisku, bol úspešný.
Tridsaťtriročného útočníka operoval rovnako ako už v minulosti lekár brazílskej reprezentácie Rodrigo Lasmar.
Neymar sa podrobil zákroku dva týždne po tom, čo sa sebazaprením dohral brazílsku ligu a pomohol Santosu k udržaniu v súťaži.
Zranenie mu môže zhatiť plány na návrat do národného tímu a účasť na majstrovstvách sveta v budúcom roku. Najlepší strelec v histórii brazílskej reprezentácie hral za svoju vlasť naposledy predvlani v októbri, keď si v zápase s Uruguajom vážne poranil koleno.
V doterajších 128 stretnutiach za národný tím dal 79 gólov, o dve viac ako slávny Pelé.
Neymar sa do Santosu vrátil na začiatku roka po konci angažmánu v Al-Hilále. Za brazílsky klub odohral v lige 20 z 38 zápasov a strelil osem gólov, z toho päť v posledných piatich zápasoch. S koncom roka mu vyprší zmluva a o jej predĺžení sa rokuje.
Po prvom angažmáne v Santose odišiel Neymar v roku 2013 do Barcelony. O štyri roky neskôr prestúpil za rekordných 222 miliónov eur (5,8 miliardy korún) do Paríž St. Germain.