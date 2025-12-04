Neymar žiari aj napriek zdravotným problémom. Pomáha tímu vyhnúť sa zostupu

Neymar (Autor: X / Santos FC)
TASR|4. dec 2025 o 11:17
Troma gólmi zariadil víťazstvo Santosu.

Brazílsky futbalista Neymar žiari v drese brazílskeho tímu Santos aj napriek problémom s kolenom, pre ktoré pôjde po prebiehajúcej sezóne na operáciu.

V stredajšom zápase najvyššej brazílskej súťaže pomohol svojmu tímu tromi gólmi k víťazstvu nad Juventude 3:0, po ktorom sa Santos vyšvihol z pásma zostupu.

Práve záchrana materského klubu v najvyššej súťaži je motivácia, pre ktorú Neymar hrá aj napriek zdravotnému problému.

Santosu sa počas sezóny príliš nedarilo a dlho figuroval na priečkach znamenajúcich zostup. V každom z uplynulých piatich zápasov však dokázal bodovať a získal v nich jedenásť bodov z pätnástich možných.

Dôležitý krok k záchrane spravil na ihrisku istého zostupujúceho Juventude, keď Neymar strelil tri góly v druhom polčase. Pred posledným zápasom sezóny proti Cruzeiru (nedeľa, 7. decembra) má dvojbodový náskok na pásmo zostupu a v prípade víťazstva môže postúpiť do Copa Sudamericana.

VIDEO: Zostrih zápasu Juventude - Santos

Neymar v závere decembra vynechal pre zranenie kolena duel na ihrisku SC Internaciona (1:1). Lekári mu odporučili, aby v závere sezóny už nehral, pretože mu sa mu zranenie môže ešte zhoršiť.

On však napriek tomu nastúpil a bol kľúčový hráč pri dôležitých víťazstvách svojho tímu.

Pred duelom proti Juventude mal zásadný podiel na triumfe nad posledným tímom tabuľky Sport Recife (3:0), v ktorom sa prezentoval gólom aj prihrávkou.

Bývalá hviezda FC Barcelona a PSG má v prebiehajúcej sezóne brazílskej ligy na konte osem gólov v 19 zápasoch.

dnes 11:17
