Neymar žiari aj napriek zdravotným problémom. Pomáha tímu vyhnúť sa zostupu

Brazílsky futbalista Neymar žiari v drese brazílskeho tímu Santos aj napriek problémom s kolenom, pre ktoré pôjde po prebiehajúcej sezóne na operáciu.
V stredajšom zápase najvyššej brazílskej súťaže pomohol svojmu tímu tromi gólmi k víťazstvu nad Juventude 3:0, po ktorom sa Santos vyšvihol z pásma zostupu.
Práve záchrana materského klubu v najvyššej súťaži je motivácia, pre ktorú Neymar hrá aj napriek zdravotnému problému.
Santosu sa počas sezóny príliš nedarilo a dlho figuroval na priečkach znamenajúcich zostup. V každom z uplynulých piatich zápasov však dokázal bodovať a získal v nich jedenásť bodov z pätnástich možných.
Dôležitý krok k záchrane spravil na ihrisku istého zostupujúceho Juventude, keď Neymar strelil tri góly v druhom polčase. Pred posledným zápasom sezóny proti Cruzeiru (nedeľa, 7. decembra) má dvojbodový náskok na pásmo zostupu a v prípade víťazstva môže postúpiť do Copa Sudamericana.
Neymar v závere decembra vynechal pre zranenie kolena duel na ihrisku SC Internaciona (1:1). Lekári mu odporučili, aby v závere sezóny už nehral, pretože mu sa mu zranenie môže ešte zhoršiť.
On však napriek tomu nastúpil a bol kľúčový hráč pri dôležitých víťazstvách svojho tímu.
Pred duelom proti Juventude mal zásadný podiel na triumfe nad posledným tímom tabuľky Sport Recife (3:0), v ktorom sa prezentoval gólom aj prihrávkou.
Bývalá hviezda FC Barcelona a PSG má v prebiehajúcej sezóne brazílskej ligy na konte osem gólov v 19 zápasoch.