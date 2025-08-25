Oslabený Newcastle zmazal dvojgólové manko. Liverpool od hanby zachránil 16-ročný tínedžer

Newcastle United - FC Liverpool 2:3 (0:1)
Góly: 57. Guimaraes, 88. Osula - 35. Gravenberch, 46. Ekitike, 90.+10 Ngumoha.
ČK: 45.+3 Gordon (Newcastle)
NEWCASTLE. Futbalisti FC Liverpool sa po góle v 10. minúte nadstavenia druhého polčasu vyhli zakopnutiu v 2. kole ročníka na pôde Newcastlu United.
Úradujúceho majstra spasil pri svojom debute v drese „The Reds“ iba 16-ročný anglický útočník Rio Ngumoha, ktorý strelil víťazný gól na 3:2.
VIDEO: Gól Rayena Gravenbercha
Hostí poslal do vedenia v 35. minúte holandský stredopoliar Ryan Gravenberch, ktorý spoza šestnástky milimetrovo namieril a lopta si našla do siete aj s prispením žrde.
Komplikácie pre Newcastle nastali v závere prvého dejstva, keď videl červenú kartu Anthony Gordon za zákrok na obrancu Virgila van Dijka.
VIDEO: Červená karta pre Antonyho Gordona
Zdalo sa, že je rozhodnuté, keď v úvodných sekundách po zmene strán pridal druhý gól Hugo Ekitike. Newcastle sa však ani v desiatich nevzdal.
Pred uplynutím hodiny hry znížil Bruno Guimaraes a na priebežných 2:2 vyrovnal v 88. minúte dánsky útočník William Osula.
VIDEO: Infarktový záver
Liverpool napokon nedopustil stratu bodov. V stej minúte duelu vyšla hosťom kombinácia, ktorá vyústila do spätnej prihrávky Mohameda Salaha na maďarského stredopoliara Dominika Szoboszlaia.
Ten intuitívne cítil za chrbtom nabiehajúceho spoluhráča, pekne loptu prepustil pomedzi nohy a prichystal priestor Ngumohovi, aby sa stal nečakaným hrdinom.
Ten ponúknutú príležitosť nezahodil, chladnokrvne zakončil k žrdi a zariadil tri body pre Liverpool iba po necelých štyroch minútach na ihrisku.