Oslabený Newcastle zmazal dvojgólové manko. Liverpool od hanby zachránil 16-ročný tínedžer

Milos Kerkez v hádke s Anthonym Gordonom počas zápasu Newcastle - Liverpool.
Milos Kerkez v hádke s Anthonym Gordonom počas zápasu Newcastle - Liverpool. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|25. aug 2025 o 23:09
The Reds pritom hrali celý druhý polčas v početnej prevahe.

Newcastle United - FC Liverpool 2:3 (0:1)

Góly: 57. Guimaraes, 88. Osula - 35. Gravenberch, 46. Ekitike, 90.+10 Ngumoha.

ČK: 45.+3 Gordon (Newcastle)

NEWCASTLE. Futbalisti FC Liverpool sa po góle v 10. minúte nadstavenia druhého polčasu vyhli zakopnutiu v 2. kole ročníka na pôde Newcastlu United.

Úradujúceho majstra spasil pri svojom debute v drese „The Reds“ iba 16-ročný anglický útočník Rio Ngumoha, ktorý strelil víťazný gól na 3:2.

VIDEO: Gól Rayena Gravenbercha

Hostí poslal do vedenia v 35. minúte holandský stredopoliar Ryan Gravenberch, ktorý spoza šestnástky milimetrovo namieril a lopta si našla do siete aj s prispením žrde.

Komplikácie pre Newcastle nastali v závere prvého dejstva, keď videl červenú kartu Anthony Gordon za zákrok na obrancu Virgila van Dijka.

VIDEO: Červená karta pre Antonyho Gordona

Zdalo sa, že je rozhodnuté, keď v úvodných sekundách po zmene strán pridal druhý gól Hugo Ekitike. Newcastle sa však ani v desiatich nevzdal.

Pred uplynutím hodiny hry znížil Bruno Guimaraes a na priebežných 2:2 vyrovnal v 88. minúte dánsky útočník William Osula.

VIDEO: Infarktový záver

Liverpool napokon nedopustil stratu bodov. V stej minúte duelu vyšla hosťom kombinácia, ktorá vyústila do spätnej prihrávky Mohameda Salaha na maďarského stredopoliara Dominika Szoboszlaia.

Ten intuitívne cítil za chrbtom nabiehajúceho spoluhráča, pekne loptu prepustil pomedzi nohy a prichystal priestor Ngumohovi, aby sa stal nečakaným hrdinom.

Ten ponúknutú príležitosť nezahodil, chladnokrvne zakončil k žrdi a zariadil tri body pre Liverpool iba po necelých štyroch minútach na ihrisku.

