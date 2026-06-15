Crystal Palace stavil na úspešného Francúza. Dynamika je tu skutočne pozitívna, povedal

Pierre Sage
Pierre Sage (Autor: Sacha Tavolieri)
TASR|15. jún 2026 o 20:37
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Zvolili ho za najlepšieho trénera Ligue 1.

Futbalistov Crystal Palace povedie v novej sezóne anglickej Premier League tréner Pierre Sage.

Na lavičke nahradil Rakúšana Olivera Glasnera, ktorý odišiel z tímu šampióna Konferenčnej ligy po konci uplynulého ročníka.

Štyridsaťsedemročný francúzsky kouč naposledy viedol Racing Lens, s ktorým obsadil v minulej sezóne druhé miesto v lige a vyhral Francúzsky pohár.

Zvolili ho za najlepšieho trénera Ligue 1. Podľa AFP sa dohodol s vedením londýnskeho klubu na trojročnom kontrakte.

„Je úžasné byť tu v Crystal Palace. Som nadšený z histórie tohto klubu a z úspechu, ktorý dosiahol v minulej sezóne,“ povedal Sage.

Vďaka triumfu v KL si Crystal Palace zahrá v ligovej fáze Európskej ligy 2026/2027. „Oliver Glasner tu dosiahol skvelé veci a teraz ja musím spraviť to isté.

Do klubu prichádzam s veľkými ambíciami. Dynamika je tu skutočne pozitívna a my sme rovnako nastavení,“ dodal Sage.

Premier League

    Pierre Sage
    Pierre Sage
    Crystal Palace stavil na úspešného Francúza. Dynamika je tu skutočne pozitívna, povedal
    dnes 20:37
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