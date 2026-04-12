Neuer vylúčil návrat do nemeckej reprezentácie, prioritou zostáva Bayern

Brankár Bayernu Mníchov Manuel Neuer vylúčil návrat do nemeckej reprezentácie, s ktorou v roku 2014 získal titul majstra sveta.
Po jeho kvalitnom výkone v úvodnom štvrťfinále Ligy majstrov na pôde Realu Madrid sa v kuloároch opäť začalo hovoriť, že by Neuer mohol pomôcť národnému tímu na MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
„Svetový šampionát sa blíži, ja však nebudem jeho súčasťou. Reprezentačnú kapitolu považujem za uzavretú. Naplno sa sústredím na pôsobenie v Bayerne Mníchov.
Čakajú nás dôležité zápasy, domáca odveta Ligy majstrov s Realom Madrid a potom bundesligové súboje. Je veľmi zábavné, že môžem byť stále súčasťou Bayernu a bojovať o veľké trofeje," citovala slová 40-ročného Neuera agentúra DPA.