Dortmund napravil zaváhanie z úvodného zápasu. O dva góly sa postaral Guirassy

Dortmund oslavuje gól.
Dortmund oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|31. aug 2025 o 19:42
Wolfsburg bez Vavra len remizoval.

BERLÍN. Futbalistom VfL Wolfsburg sa nepodarilo nadviazať na víťazstvo v úvodnom bundesligovom zápase novej sezóny.

V nedeľnom stretnutí 2. kola remizovali s hráčmi FSV Mainz 1:1, bod pre hostí zariadil v 89. minúte Nadiem Amiri z pokutového kopu.

Na súpiske domáceho tímu pre zranenie chýbal slovenský reprezentant Denis Vavro.

Prvý triumf v ročníku zaznamenala Borussia Dortmund, ktorá v Signal Iduna Parku zdolala Union Berlín 3:0. Dvoma gólmi sa na tom podpísal guinejský útočník Serhou Guirassy.

Bundesliga - 2. kolo:

VfL Wolfsburg - FSV Mainz 1:1 (1:0)

Góly: 9. Zehnter - 89. Amiri (z 11 m)

ČK: 90.+10 Svanberg (Wolfsburg) po 2. ŽK

Borussia Dortmund - Union Berlín 3:0 (1:0)

Góly: 44. a 58. Guirassy, 81. Nmecha

