Dortmund napravil zaváhanie z úvodného zápasu. O dva góly sa postaral Guirassy

BERLÍN. Futbalistom VfL Wolfsburg sa nepodarilo nadviazať na víťazstvo v úvodnom bundesligovom zápase novej sezóny.
V nedeľnom stretnutí 2. kola remizovali s hráčmi FSV Mainz 1:1, bod pre hostí zariadil v 89. minúte Nadiem Amiri z pokutového kopu.
Na súpiske domáceho tímu pre zranenie chýbal slovenský reprezentant Denis Vavro.
Prvý triumf v ročníku zaznamenala Borussia Dortmund, ktorá v Signal Iduna Parku zdolala Union Berlín 3:0. Dvoma gólmi sa na tom podpísal guinejský útočník Serhou Guirassy.
Bundesliga - 2. kolo:
VfL Wolfsburg - FSV Mainz 1:1 (1:0)
Góly: 9. Zehnter - 89. Amiri (z 11 m)
ČK: 90.+10 Svanberg (Wolfsburg) po 2. ŽK
Borussia Dortmund - Union Berlín 3:0 (1:0)
Góly: 44. a 58. Guirassy, 81. Nmecha