Frankfurt stratil body s Freiburgom. Hoffenheim prerušil negatívnu sériu a zdolal St. Pauli

BERLÍN. Futbalisti Freiburgu a Eintrachtu Frankfurt si rozdelili body po remíze 2:2 v nedeľňajšom zápase 7. kola nemeckej Bundesligy.
Domáci viedli už od 2. minúty zásluhou Scherhanta, ale Frankfurt ešte do prestávky otočil skóre po dvoch góloch Burkardta.
Freiburg, ktorý remizoval v treťom kole za sebou, napokon vyrovnal v 87. minúte, keď sa presadil Grifo.
Hoffenheim po troch zápasoch bez víťazstva bodoval naplno na pôde St. Pauli, keď zvíťazil 3:0 a pripravil domácim štvrtú prehru za sebou. Za hostí skórovali Toure, Kramarič a Prömel.
Bundesliga - 7. kolo:
FC St. Pauli - TSG 1899 Hoffenheim 0:3 (0:0)
Góly: 54. Toure, 59. Kramarič, 79. Prömel
SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 2:2 (1:2)
Góly: 2. Scherhant, 87. Grifo - 18. a 38. Burkardt