Frankfurt stratil body s Freiburgom. Hoffenheim prerušil negatívnu sériu a zdolal St. Pauli

Vincenzo Grifo (vľavo) sa teší z vyrovnávajúceho gólu na 2:2 v zápase 7. kola nemeckej Bundesligy SC Freiburg - Eintracht Frankfurt. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. okt 2025 o 20:29
Freiburg remizoval v treťom kole za sebou.

BERLÍN. Futbalisti Freiburgu a Eintrachtu Frankfurt si rozdelili body po remíze 2:2 v nedeľňajšom zápase 7. kola nemeckej Bundesligy.

Domáci viedli už od 2. minúty zásluhou Scherhanta, ale Frankfurt ešte do prestávky otočil skóre po dvoch góloch Burkardta.

Freiburg, ktorý remizoval v treťom kole za sebou, napokon vyrovnal v 87. minúte, keď sa presadil Grifo.

Hoffenheim po troch zápasoch bez víťazstva bodoval naplno na pôde St. Pauli, keď zvíťazil 3:0 a pripravil domácim štvrtú prehru za sebou. Za hostí skórovali Toure, Kramarič a Prömel.

Bundesliga - 7. kolo:

FC St. Pauli - TSG 1899 Hoffenheim 0:3 (0:0)

Góly: 54. Toure, 59. Kramarič, 79. Prömel

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 2:2 (1:2)

Góly: 2. Scherhant, 87. Grifo - 18. a 38. Burkardt

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    dnes 20:29
