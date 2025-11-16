Protesty pred zápasom Slovenska. V Lipsku pochodovalo osem tisíc fanúšikov

LIPSKO. Približne 8000 fanúšikov nemeckého futbalu v nedeľu protestovalo proti novým bezpečnostným opatreniam. Udialo sa tak v Lipsku, v dejisku pondelkového zápasu kvalifikácie MS 2026 medzi domácim Nemeckom a Slovenskom.
Na proteste sa podľa agentúry DPA zúčastnili priaznivci 38 nemeckých klubov. Demonštrácia sa začala pochodom bez skandovania, pričom fanúšikovia sa rozdelili do viacerých blokov.
Nápismi na transparentoch vyzývali kluby, aby konali. Nové pravidlá totiž podľa nich povedú k horšej atmosfére na štadiónoch, v dôsledku čoho budú tímy cítiť menej podpory.
Medzi návrhmi nemeckého ministerstva vnútra na sprísnenie bezpečnostných opatrení sú personalizované vstupenky, využívanie technológie rozpoznávania tvárí a vytvorenie národnej komisie pre zákazy vstupu na štadióny.
Demonštranti tvrdia, že futbaloví fanúšikovia sú čoraz viac považovaní za bezpečnostné riziko, pričom len malá časť z nich je v skutočnosti problémových.