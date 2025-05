Kane môže oslavovať titul, aj keď iba z tribúny. Jeho krajan v lete v Mníchove skončí

Bavori môžu v prípade víťazstva spečatiť definitívu triumfu v Bundeslige, celkovo by zdvíhali nad hlavu trofej pre majstra Nemecka 34. krát v histórii.

MNÍCHOV. Anglický futbalista v službách Bayernu Mníchov Harry Kane by mal aj napriek trestu vycestovať s tímom na víkendové stretnutie do Lipska.

"Nič sa z pohľadu Harryho Kanea nemení, ak sa staneme v sobotu šampiónmi. To je niečo pre médiá. Chceme vyhrať a stať sa majstrami, bolo by to pekné," citovala agentúra DPA trénera Bayernu Vincenta Kompanyho.