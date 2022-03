Neuer si na rekordný zápis musí počkať, Bayernu neuznali tri góly

"Šťastie dnes nestálo na našej strane. Je to pre nás sklamanie, že necestujeme domov s tromi bodmi, keďže sme mali viac šancí ako súper," uviedol po zápase brankár a kapitán Bayernu Manuel Neuer.

Na pôde Hoffenheimu sa mohol dočkať triumfu, no dva góly Thomasa Müllera a jeden Roberta Lewandowského neplatili po verdikte rozhodcov a Serge Gnabry nastrelil konštrukciu bránky súpera.

Hoffenheim poslal do vedenia Christoph Baumgartner, ešte do prestávky vyrovnal v nadstavenom čase Lewandowski, ktorý so 17 gólmi na ihriskách súperov v sezóne vyrovnal bundesligový rekord. Pred ním rovnakú métu dosiahli Jupp Heynckes (1973/74) a Timo Werner (2019/20).

Kouč Bayernu Julian Nagelsmann, ktorý predtým strávil v Hoffenheime deväť rokov a tri z nich ako hlavný tréner, bol napriek remíze spokojný: