Dánsky tréner bol po prehre s Nemeckom rozčarovaný: Je to hanba, mám toho plné zuby

"Je to hanba. Ak je rozhodnutie správne, nemalo by závisieť od pár centimetrov. Nie som proti videu, celá technológia môže futbalu pomôcť. Ale myslím si, že by sa mala používať inak," vrátil sa dánsky kouč k momentu na začiatku druhého polčasu, keď sa Dáni na chvíľu tešili po góle Joachima Andersena.

"Joachim bežal normálne. Bola to normálna situácia, vyskočil a zasiahli ho z jedného metra. Málokedy rozhodnutia kritizujem, ale pre tento zápas to bolo rozhodujúce."

Vrátil sa aj k spornému momentu zo začiatku druhého polčasu: "Pri neuznanom dánskom góle to bol veľmi tesný ofsajd. VAR je tu však už dosť dlho a robí šport spravodlivejším. Nemôže byť zaujatý, pretože je to počítač."

Dáni nezopakovali výsledok z ME 2020, kde sa prebojovali až do semifinále. V postupe do finále im vtedy zabránilo Anglicko, s ktorým prehrali 1:2. Najlepší výsledok dosiahli na ME 1992 vo Švédsku, keď dokráčali v pozícii náhradníka až k titulu.

"Ukázali sme, že sa približujeme veľkým tímom, ale chýba nám jedna vec - musíme si vytvoriť a premieňať viac šancí. Som hrdý na tento tím s úžasnými hráčmi, ktorí sa navzájom podporujú. Čaká ho svetlá budúcnosť," vyhlásil tréner Dánska.

Domáci tím je naopak po ôsmich rokoch opäť vo štvrťfinále na európskom šampionáte. "Dánsko veľmi dobre bránilo, ale víťazstvo sme si zaslúžili. Tento zápas si budeme pamätať. Bolo to tesné a mali sme aj trochu šťastia," priznal Ilkay Gündogan, kapitán Nemecka.

Jeho spoluhráč Antonio Rüdiger povedal: "Vedeli sme, že už to je vo vyraďovačke zakaždým o jednom zápase a nechceli sme sklamať divákov. Bojovali sme jeden za druhého a postup sme si vybojovali ako tím."