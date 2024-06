Nemecko čelí tímu, ktoré nevyhralo ani neprehralo. Veríme si, tvrdí tréner

Nemci vstúpili do turnaja dvoma presvedčivými víťazstvami nad Škótskom (5:1) i Maďarskom (2:0), no v treťom dueli takmer prišli o prvenstvo v A-skupine.

To im napokon zariadil až v 92. minúte striedajúci žolík Niclas Füllkrug vyrovnávajúcim zásahom na 1:1 proti Švajčiarsku.

"Bola to skvelá generálka na vyraďovaciu časť, keďže sme v závere museli veľmi riskovať, aby sme sa vyhli prehre," reagoval po stretnutí kouč domácich Julian Nagelsmann.

Nemecké médiá špekulujú aj o tom, kto by mal nastúpiť na hrote útoku. V základe doteraz figuroval zakaždým Kai Havertz, ale presadil sa iba z penalty proti Škótsku.

Na to však potrebujú prvé víťazstvo na prebiehajúcom turnaji, na ktorom si zatiaľ pripísali iba tri remízy - postupne so Slovinskom (1:1), Anglickom (1:1) a Srbskom (0:0). Tri body im napokon stačili na druhú priečku v C-skupine.

Dáni by radi zopakovali prekvapenie z ME 1992, keď vo finále v Göteborgu vyhrali nad favorizovaným Nemeckom 2:0 a získali senzačne titul.

"Čaká nás húževnatý súper, ale vieme, o čo ide a všetko podriadime úspechu. Veríme si." Füllkruga strelecká forma teší, no zdôrazňuje ambície mužstva: "Oveľa dôležitejšie ako moje góly je tímový úspech."

Severania sa na prechádzajúcich ME dostali až do semifinále, teraz sa budú musieť v osemfinále zaobísť bez vykartovaného stredopoliara Mortena Hjulmanda. Šancu by mohli dostať Thomas Delaney alebo Christian Nörrgaard.

"Potrebujeme výkon na hranici možností. Musíme uzavrieť stred poľa a zároveň sa snažiť hrať futbal.

Nemecko je jeden z najnáročnejších súperov na šampionáte, veľmi rýchlo dokáže získať loptu späť. Pre nás bude preto dôležité, aby sme ju nestrácali a snažili sa kombinovať," načrtol zápasový plán kormidelník Dánska.