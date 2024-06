Prerušenie pre búrku, neuznané góly, penalta. Nemecko po hektickom zápase nedopustilo prekvapenie

EURO 2024 - osemfinále

DORTMUND. Futbalisti Nemecka dnes zvíťazili v osemfinále na EURO 2024 (ME vo futbale) s Dánskom 2:0.

Dánsky obranca krátko na to zavinil penaltu po hre rukou. V nadstavenom čase druhého polčasu pre ofsajd neplatil ani gól Floriana Wirtza.

Nemci naopak zvíťazili v troch zo štyroch uplynulých zápasov, v A-skupine im ušli body iba v stretnutí so Švajčiarskom (1:1), ktoré v osemfinále vyradilo obhajcov titulu z Talianska (2:0).

Dáni sa tak so šampionátom rozlúčili bez jediného víťazstva, z C-skupiny postúpili po troch remízach.

Priebeh zápasu Nemecko - Dánsko na EURO 2024

I. polčas

Nemci začali zostra a mohli viesť už od samotného úvodu, keď si na rohový kop Kroosa nabehol Schlotterbeck.

Jeho zásah hlavičkou však neplatil pre útočný faul Kimmicha, ktorý mu z cesty odstavil jedného z brániacich Dánov.

Kimmich to krátko na to skúsil ďalekonosnou strelou a do šance sa po následnom rohovom kope dostal Schlotterbeck.