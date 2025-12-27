Kritiku od fanúšikov utrpeli aj organizátori afrického šampionátu. Problémom sú vstupenky

Fanúšikovia Maroka kritizujú nedostupnosť vstupeniek na Africký pohár národov aj napriek tomu, že na štadiónoch sú počas futbalových zápasov často voľné sedačky.
Stretnutia Maroka a Alžírska mali počas skupinovej fázy zatiaľ ako jediné oficiálne nálepku vypredané, no napríklad v súboji s Mali neboli všetky miesta obsadené.
Podľa agentúry AP lístky skupujú priekupníci a na čiernom trhu ich predávajú aj za 10-násobok pôvodnej ceny.
Organizátori sa snažia na ostatné duely zvýšiť návštevnosť tým, že po úvodnom výkope púšťajú fanúšikov na tribúny zadarmo. Tento krok sa však netýka zápasov Maroka.