Neapol velebí nové hviezdy z Anglicka. Lobotka dostal v závere významnú rolu

BRATISLAVA. V závere zápasu dostal čestnú funkciu, či rolu. Stanislav Lobotka končil s kapitánskou páskou. Jeho SSC Neapol v druhom zápase hlavnej fázy Ligy majstrov zdolal Sporting Lisabon 2:1.
Slovenský stredopoliar mal zo všetkých hráčov na ihrisku najviac dotykov s loptou, 86.
Jeho úspešnosť prihrávok bola 96 percent.
„Hráč s číslom 68 je pre Neapol a trénera Conteho absolútnou istotou. S ním na ihrisku sa každý cíti bezpečnejšie, najmä keď má loptu. Zápas končil ako kapitán, čo je vhodné uznanie pre skvelého hráča, ktorý je pre Conteho kľúčový,“ hodnotil jeho výkon denník calcionapoli1926. Lobotkovi dal sedmičku.
„Bol cenný v oboch fázach hry, vďaka svojej neuveriteľnej schopnosti vychádzať z stiesnených priestorov sa dokáže dostať z niekoľkých chúlostivých situácií,“ dodal Tuttonapoli.
VIDEO: Zostrih zápasu Neapol - Sporting Lisabon
Obaja si na seba zvykajú
Ako sa stal Lobotka kapitán? Hlavný šéf Giovanni Di Lorenzo nemohol hrať pre trest, lebo v prvom zápase Ligy majstrov na pôde Manchestru City bol vylúčený.
Proti Sportingu tak začal ako kapitán Matteo Politano, ktorý zapríčinil penaltu. Keď ho v 70. minúte Conte stiahol z ihriska, tak šancu dostal Lobotka.
Podľa servera mn24.it to však v stredu nebol najlepší Lobotkov večer.
„De Bruyneho prítomnosť ho núti stiahnuť sa dozadu a obmedzuje jeho efektivitu.“
Obaja si na seba v Neapole zvykajú. Vlani proti sebe čelili na majstrovstvách Európy.
Deň pred vzájomným zápasom Slovensko vs. Belgicko De Bruyne tvrdil, že najväčšie obavy má z troch hráčov v strede poľa. Konkrétnejší však nebol. Je však jasné, že myslel trio Kucka, Duda a Lobotka.
Neviem, či poznal moje meno
„Ďakujem, je zlatý. Neviem, či poznal moje meno, keď povedal, že troch. Možno ma začne teraz sledovať,“ žartoval Lobotka.
Jeho tím senzačne zdolal Belgicko 1:0 a malý Slovák bol vyhlásený za muža zápasu. Dnes s belgickou hviezdou zdieľa jednu šatňu.
SSC Neapol mal v súboji proti Sportingu dvoch hlavných hrdinov. Obaja prišli do Neapola pred sezónou. Obaja z toho istého anglického mesta.
Dánsky útočník Rasmus Hojlund dal proti Sportingu dva góly a na oba mu famózne prihral práve Kevin De Bruyne.
„Kevin je legendou tohto športu, keď má loptu, musím si len nájsť priestor a viem, že ju tam dá,“ chválil ho Hojlund. Nedávno prišiel na hosťovanie z Manchestru United. De Bruyne tiež prišiel z Manchestru, ale z City.
„O Kevinovi nemám čo povedať, je to seriózny a odhodlaný hráč. Chápem, že chce hrať, ale sú tu striedania. Ja chcem vyhrať, a ak robím striedania, je to preto, aby som vyhral,“ vysvetľoval Conte.
SSC Neapol - Sporting Lisabon 2:1 (1:0)
Góly: 36. a 80. Höjlund - 62. Suarez (z 11 m) -
/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/
Nemajú problém
De Bruyneho stiahol v 80. minúte. Nebolo to prvýkrát, čo hviezdny Belgičan v drese Neapola nedohral zápas.
„S Contem som nemal žiadny problém. Som víťaz, chcem hrať futbal a robiť rozdiely. Nemal som žiadne problémy s ním ani s tímom,“ vysvetľoval De Bruyne.
„Veľa sa toho povedalo, chcem len hrať a baviť sa. Je na trénerovi, aby našiel moju pozíciu. Hrám inak ako v posledných rokoch. Už mám aj svoj vek. Myslím si, že si každý nájde svoju pozíciu a úlohu. Nie je s tým žiadny konkrétny problém. S McTominayom si môžeme meniť miesto,“ tvrdil De Bruyne.
Hojlund pred dvoma rokmi prestúpil z Atalanty do Manchestru za takmer osemdesiat miliónov eur. V drese United odohral 95 zápasov a dal 26 gólov.
Podľa The Athletic zaplatil Neapol za hosťovanie Dána šesť miliónov eur a tiež pokrýva celý jeho plat. Opcia na prestup vo výške 44 miliónov eur sa stane povinnou v prípade, že sa Neapol kvalifikuje do hlavnej fázy Ligy majstrov aj budúci ročník 2026/2027.
„Myslím si, že Rasmus veľmi rastie a je veľmi podobný Erlingovi Haalandovi,“ myslí si De Bruyne.