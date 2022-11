Neapol je na čele už o 8 bodov. Máme pred sebou stále dlhú cestu, hovorí tréner

Dlhá cesta k cieľu

Krátko po jeho presnom zásahu videl druhú žltú kartu Sebastiano Luperto za tvrdý zákrok, fauloval práve Lozana. Ten bol aj pri druhom góle svojho tímu, keď odcentroval do veľkého vápna z pravej strany a loptu poslal prudkou prízemnou strelou do siete Piotr Zielinski. V nadstavenom čase mohol ešte znížiť Nedim Bajrami, no brankár Alex Meret nezaváhal. Lobotka hral do 90. minúty.

"Máme pred sebou stále dlhú cestu s mnohými nástrahami. Musíme na nej zotrvať a byť si vedomí, aké dôležitý výzvy na nás čakajú," uviedol tréner domácich Luciano Spalletti pre AFP. Jeho tím zvládol vyhrať aj bez zraneného stredopoliara Chviču Kvaraccheliju.

Kormidelník hostí Paolo Zanetti nebol stotožnený s verdiktom, ktorý viedol k prvému gólu. "Radšej nebudem rozprávať o penalte. Nezdá sa mi, že kontakt bol tak jasný, aby z toho bol pokutový kop, no rozhodca mal opačný názor. Nespravíme s tým nič," uviedol Zanetti k zákroku Razvana Marina.