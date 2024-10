Neapol zachránila penalta, Conte nebol spokojný: Boli sme len diváci

Zverenci Antonia Conteho síce nepredviedli presvedčivý výkon, no stačil im na udržanie si prvého miesta v tabuľke. Druhé okupuje s dvojbodovým mankom Inter Miláno, ktorý vyhral rovnakým výsledkom na pôde AS Rím.

"Som šťastný z víťazstva, no nie som spokojný s výkonom a prístupom v prvom polčase. Boli sme len diváci a neukázali sme našu silu. Keď pred zápasom niečo poviem, nerobím to len tak," hneval sa Conte.

V druhej časti už Neapolčania predviedli lepší výkon, no výrazne im pomohla penalta, ktorú vybojoval Matteo Politano a premenil Kvaracchelija. Bola to ich jediná strela na bránu v celom zápase. Potom už kontrolovali hru a domácim dovolili len jeden strelecký pokus.

"Bol to už úplne odlišný zápas, mentálne sme sa upokojili a dobre sme ovládali ihrisko. Dnes vyšiel na ihrisko napätý tím a na to sa musíme sústrediť. Pretože to, že sme na čele, nám nemusí spôsobovať problémy. Je to zodpovednosť, ale zároveň túžba užiť si túto cestu," povedal pre klubový web Conte, ktorý nemohol počítať so zraneným slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom.

Dva body za Neapolom je Inter, ktorého triumf vo vyrovnanom stretnutí v Ríme zariadil v 60. minúte po veľkej chybe Nicolu Zalewského a rýchlom brejku kapitán Lautaro Martinez.

"Chalani hrali dobre. Po tom, čo sme išli do vedenia, sme mali šance na ďalšie góly a mali sme ich premeniť. Ale som rád za to, čo dnes chalani ukázali," povedal tréner Interu Simone Inzaghi.

Rimanom sa v prebiehajúcej sezóne zatiaľ nedarí dosiahnuť sériu dobrých výsledkov a figurujú až na desiatom mieste tabuľky. V desiatich zápasoch vo všetkých súťažiach zaznamenali len dve výhry (2-5-3).

"Vypracovali sme si šance, ale nepremenili sme ich. Mužstvo hralo dobre, ale gól sme im darovali," povedal tréner Ivan Jurič.