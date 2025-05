Sme blízko, verí tréner Neapola. O talianskom titule sa rozhodne v poslednom kole

RÍM. Napínavé stretnutia v závere futbalovej sezóny sľubuje talianska Serie A. Po predposlednom 37. kole je lídrom tabuľky naďalej SSC Neapol, no po jeho dvoch zaváhaniach v rade si robí nádeje druhý Inter Miláno. Otvorený je aj boj o štvrtú a poslednú miestenku v prestížnej Lige majstrov, na ktorú majú zálusk tri kluby. Neapol aj Inter si zo svojich nedeľných súbojov odniesli len bod. „Partenopei“, v drese ktorých chýbal slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, remizovali na pôde 16. Parmy 0:0.

Pred Interom však stále vedú o jeden bod a ak v záverečnom domácom zápase zdolajú 14. tím tabuľky Cagliari, titul bude ich. „Sme blízko, ale pred našimi fanúšikmi musíme urobiť ešte jeden krok. Veľkú časť sezóny sme boli na vrchole, aj napriek mnohým ťažkostiam. Je to na týchto chlapcoch, ktorí do toho vložili srdce a dušu. Naozaj dúfam, že titul získame, pretože by to bol naozaj veľký úspech,“ uviedol tréner tímu Antonio Conte podľa AFP. VIDEO: Zostrih zápasu Parma - Neapol

Svojim zverencom však bude proti Cagliari chýbať, keďže v závere stretnutia videl červenú kartu. Päťdesiatročný kouč už získal „scudetto“ s Juventusom Turín (2012, 2013, 2014) aj Interom (2021), no táto sezóna je podľa jeho vlastných slov najťažšia. „Problém je v tom, že u nás sa všetko tvári normálne. Chýbali nám Lobotka, Buongiorno, Juan Jesus, neustále prichádzame o hráčov pre zranenia, no napriek tomu bojujeme o titul. Je to určite najťažšia sezóna mojej kariéry. V druhej polovici sme museli odobrať hráčov, zmeniť systém a ďalšie taktické situácie,“ pokračoval Conte.

Titul by preňho znamenal veľa. „Bola by to odmena za všetko, čo som do toho tento rok vložil. Dal som do toho všetko, prekročil som svoje limity. Uvedomujem si, že som pred koncom sezóny vyčerpaný. Neapol je skvelý pre svoju vášeň a nadšenie, ale prináša so sebou aj požiadavky a očakávania, ktoré sú často vyššie ako realistické možnosti,“ dodal taliansky kormidelník. Nerozhodným výsledkom 2:2 sa skončil aj duel Interu s Laziom Rím, mužstvo Simonea Inzaghiho dvakrát prišlo o vedenie. V nadstavenom čase druhého polčasu sa mohol stať hrdinom Rakúšan Marko Arnautovič, jeho gól však neplatil pre ofsajd. VIDEO: Zostrih zápasu Inter - Lazio

„Nerazzurri“ tak nevyužili príležitosť dostať sa na čelo tabuľky a rovnako ako Neapolu, v záverečnom stretnutí im bude po červenej karte tiež chýbať hlavný tréner. Takisto dopadol aj jeho náprotivok Marco Baroni. "Mrzia ma červené karty, ktoré som dostal ja aj Inzaghi. Je to neuveriteľný tréner a robí niečo mimoriadne. Nemyslím si však, že by si niektorý z nás zaslúžil vylúčenie, dokonca sme zvyšok zápasu sledovali spolu,“ povedal Baroni podľa Football Italia. Lazio figuruje na šiestej priečke tabuľky zaručujúcej účasť v Konferenčnej lige. Na štvrtý Juventus stráca dva body, piaty je o jeden bod jeho mestský rival AS.

Keďže je isté, že Neapol a Inter obsadia prvé dve priečky a Atalanta zakončí sezónu na tretej pozícii, práve Juventus, AS a Lazio si s najväčšou pravdepodobnosťou podelia zvyšné miestenky do Európy, pričom najlákavejšou je Liga majstrov. „Stále nám zostáva jeden zápas, a to neuberá tímu na ceste. Zablahoželal som chlapcom, pretože Inter má všetko – silu, štruktúru, kvalitu,“ dodal Baroni. Jeho tím si na budúci týždeň zmeria sily s Lecce. Emotívny večer má za sebou AS. S fanúšikmi sa lúčil tréner Claudio Ranieri, ktorý sa v novembri vrátil z futbalového dôchodku, aby nahradil Chorváta Ivana Juriča. „Ďakujem vám všetkým. Pred 60 rokmi som bol na tých tribúnach s vami. Žiadal som vás o pomoc a teraz potrebujeme ten posledný krok. Som na týchto hráčov nesmierne hrdý. Potrebovali sme vašu lásku a ďakujem vám. Nekonečne vám ďakujem,“ prihovoril sa priaznivcom 73-ročný kormidelník. S Olympijským štadiónom v Ríme sa rozlúčil víťazstvom nad AC Miláno 3:1. Štvrtú pozíciu si však bude chcieť udržať „stará dáma“, ktorá zdolala Udinese 2:0. „Sústredili sme sa na to, čo sme museli urobiť. Nešlo o motiváciu, ale o herný štýl, štandardné situácie, pozičnú hru a snahu uvoľniť tlak, ktorý tím cítil. Bol to seriózny výkon a nebol hráč, ktorý by sa mi nepáčil. Bol to naozaj skvelý zápas,“ tešil sa tréner Juventusu Igor Tudor. V závere sa jeho mužstvo stretne s predposlednými Benátkami.