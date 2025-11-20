    Natália Hejková: O umení vyhrávať, Rusku i olympijskej krivde (MVP Talkshow)

    Natália Hejková v podcaste MVP Talkshow.
    Natália Hejková v podcaste MVP Talkshow. (Autor: Honzo Blaško)
    Stanislav Benčat|20. nov 2025 o 08:00
    Hostkou MVP Talkshow Stanislava Benčata bola trénerka Natália Hejková.

    BRATISLAVA. Naprieč všetkými športmi Slovensko nemá väčšiu trénerskú osobnosť, ako Natáliu Hejkovú.

    Legendárna šéfka lavičky vyhrala šesťkrát Euroligu, jej tímy ťahali rekordné šnúry doma aj v zahraničí.

    Výnimočná hostka hovorila v novom dieli MVP Talkshow s moderátorom Stanislavom Benčatom o svojej kariére, životnej ceste, výhrach i sklamaniach, ako aj pohľadoch na svet.

    Na čo všetko sa môžete v jej debate s moderátorom Stanislavom Benčatom tešiť?

    Tešiť sa môžete na tieto témy

    • Ako vnímala oslavy a ovácie po šiestom triumfe v Eurolige?
    • Ako znie pravidlo Natálie Hejkovej?
    • Ako sa dostala k basketbalu?
    • Čo pre ňu znamenal v kariére Ružomberok?
    • Ako sa spätne pozerá na krivdu pred OH v Sydney?
    • Aké sú jej najväčšie víťazstvá a pády?
    • Prijala by aj dnes ponuku trénovať ruský tím?

    Aj na tieto otázky sa dozviete odpovede v novej MVP Talkshow.

    Premiéru dielu s Natáliou Hejkovou ste mohli sledovať exkluzívne 2. novembra na stanici Sport 1.

    VIDEO: Natália Hejková v relácii MVP Talkshow


    MVP Talkshow

    Nevšedné príbehy, úprimné emócie zo športového sveta s exkluzívnymi hosťami. To je MVP Talkshow s moderátorom Stanislavom Benčatom.

    Nájdete aj na: Spotify Apple Podmaz Youtube

    Natália Hejková v podcaste MVP Talkshow.
    Natália Hejková v podcaste MVP Talkshow.
    Natália Hejková: O umení vyhrávať, Rusku i olympijskej krivde (MVP Talkshow)
    Stanislav Benčat|dnes 08:00
