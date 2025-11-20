Natália Hejková: O umení vyhrávať, Rusku i olympijskej krivde (MVP Talkshow)

BRATISLAVA. Naprieč všetkými športmi Slovensko nemá väčšiu trénerskú osobnosť, ako Natáliu Hejkovú.
Legendárna šéfka lavičky vyhrala šesťkrát Euroligu, jej tímy ťahali rekordné šnúry doma aj v zahraničí.
Výnimočná hostka hovorila v novom dieli MVP Talkshow s moderátorom Stanislavom Benčatom o svojej kariére, životnej ceste, výhrach i sklamaniach, ako aj pohľadoch na svet.
Na čo všetko sa môžete v jej debate s moderátorom Stanislavom Benčatom tešiť?
Tešiť sa môžete na tieto témy
- Ako vnímala oslavy a ovácie po šiestom triumfe v Eurolige?
- Ako znie pravidlo Natálie Hejkovej?
- Ako sa dostala k basketbalu?
- Čo pre ňu znamenal v kariére Ružomberok?
- Ako sa spätne pozerá na krivdu pred OH v Sydney?
- Aké sú jej najväčšie víťazstvá a pády?
- Prijala by aj dnes ponuku trénovať ruský tím?
Aj na tieto otázky sa dozviete odpovede v novej MVP Talkshow.
Premiéru dielu s Natáliou Hejkovou ste mohli sledovať exkluzívne 2. novembra na stanici Sport 1.
VIDEO: Natália Hejková v relácii MVP Talkshow