TASR|10. feb 2026 o 17:45
Reprezentant Čadu sa presadil v dueli Pohára víťazov pohárov proti Lokomotivu Sofia v roku 1982.

Vo veku 73 rokov zomrel bývalý futbalista Nambatingue Tokomon, ktorý vsietil prvý gól Paríža Saint-Germain v európskych klubových súťažiach.

Pred pôsobením v Parku princov hrával za Nice, Girondins Bordeaux, Valenciennes a Racing Štrasburg, s ktorým sa stal francúzskym majstrom.

V sezóne 1979/1980 zaznamenal útočník v najvyššej francúzskej súťaži 12 gólov a po jej skončení zamieril do Paríža. Za PSG odohral 171 zápasov, v ktorých strelil 43 gólov. Informovala o tom agentúra AP.

