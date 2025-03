Nagelsmann sa nespolieha na minulosť. Napíšeme vlastné príbehy, hovorí

Na tamojšom Štadióne Giuseppeho Meazzu slávil Bayern Mníchov triumf v Lige majstrov v roku 2001. Leroy Sane, ktorý by mal dostať vo štvrtok šancu pri zranení viacerých útočníkov, skóroval v drese Bayernu v Miláne proti domácemu Interu pri víťazstve 2:0 v LM v roku 2022, pričom Nagelsmann bol vtedy tréner bavorského klubu.

Súčasný kouč "Nationalelf" sa na stredajšej tlačovej konferencii dotkol spomínaných historických triumfov na San Sire.

"Verím, že napíšeme vlastné príbehy a nebudeme sa spoliehať len na skutočnosť, že sme tam odohrali v minulosti skvelé zápasy," povedal Nagelsmann podľa DPA.

"Viem, že čo sa týka futbalu, sú mnohí ľudia chodiace encyklopédie. Ja sa minulosťou veľmi nezaoberám. Viac sa snažím ovplyvniť súčasnosť. Pred nami sú dve stretnutia, do ktorých chceme ísť pozitívne naladení."

Nagelsmann dokázal vlani vrátiť národný tím späť na víťaznú cestu a bol by rád, keby Nemci v rovnakom duchu pokračovali aj v tomto roku. Ak by prešli cez Taliansko, v júni by na domácej pôde hostili finálový miniturnaj.

Po roku by tak zorganizovali ďalšie významné reprezentačné podujatie, na domácich ME 2024 sa prebojovali do štvrťfinále, kde smoliarsky vypadli s neskoršími šampiónmi zo Španielska (1:2 pp).