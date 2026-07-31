Štvorročný trest je minulosťou. Mudryk po dopingovom príprade uspel s odvolaním

Ukrajinský reprezentant Mychajlo Mudryk z Chelsea sa môže po dlhej pauze kvôli pozitívnemu dopingovému testu vrátiť k futbalu.
Dvadsaťpäťročný krídelník čiastočne uspel na Arbitrážnom súde pre šport (CAS) s odvolaním proti štvorročnému dištancu a anglická Futbalová asociácia dnes uviedla, že s okamžitou platnosťou môže hrať.
Mudryk nenastúpil k súťažnému zápasu od novembra roku 2024, keď mu FA predbežne zastavila činnosť za pozitívny test na meldónium. Od začiatku tvrdil, že si nikdy zakázanú látku vedome nevzal.
Futbalová asociácia Mudrykovi tento rok v apríli udelila štvorročný dištanc, proti ktorému sa okamžite odvolal. CAS rozhodol v jeho prospech po tom, ako uznal, že porušil antidopingové pravidlá a súhlasil s dištancom v dĺžke, ktorú si už odpykal.
FA v dnešnom vyhlásení uviedla, že množstvo meldónia v Mudrykovej vzorke bolo také nízke, že podľa súčasného kódexu Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) by porušenie antidopingových pravidiel nepredstavovalo.
Mudryka kúpila Chelsea v januári roku 2023 zo Šachtaru Doneck za 61 miliónov libier a podpísala s ním zmluvu do roku 2031. Za klub zatiaľ odohral 73 zápasov a strelil 10 gólov.