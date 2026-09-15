Šéf anglických rozhodcov priznal chybu v manchesterskom derby: Gól Haalanda nemal platiť

Šéf anglických rozhodcov Howard Webb priznal chybu systému VAR pri víťaznom góle Erlinga Haalanda v nedeľnom manchesterskom derby.
Manchester City zvíťazil na ihrisku United 1:0, no podľa Webba nemal byť zásah nórskeho útočníka uznaný.
Haaland skóroval v druhom polčase po centri Joška Gvardiola. Rozhodcovia pôvodne gól neuznali pre ofsajd, no videorozhodca Matt Donohue a jeho asistent Blake Antrobus verdikt zmenili.
Donohue nebral do úvahy, že Enzo Fernandez mal vplyv na hru pri snahe dostať sa k lopte ešte pred zakončením Haalanda.
Tréner United Michael Carrick označil rozhodnutie za šokujúce. Podľa neho Fernandez bránil Lisandrovi Martinezovi v pokuse odkopnúť loptu a mohol zároveň ovplyvniť brankára Senneho Lammensa.
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Donohue ani Antrobus nebudú po verdikte nasadení na najbližšie zápasy Premier League.
„Bol som z tohto verdiktu naozaj veľmi sklamaný. Všetci sme sklamaní a najviac samotní rozhodcovia,“ povedal Webb v relácii Match Officials: Mic'd Up. „V tejto situácii sme zlyhali. Manchester United sme kontaktovali a chybu sme uznali.“
Webb vysvetlil, že Donohue sa v rozhodujúcom momente príliš sústredil na Haalanda a prehliadol Fernandezov vplyv na situáciu.
„Dostal ,tunelové´ videnie. Zameral sa na Haalanda a úlohou zvyšku tímu bolo dostať ho z tohto pohľadu. To sa, žiaľ, nestalo. Tento gól nemal platiť,“ zdôraznil Webb podľa AFP.