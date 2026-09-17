Koniec spoločného vlastníctva Chelsea. Klub ovládla investičná spoločnosť

Investičná spoločnosť Clearlake Capital získala plnú kontrolu nad anglickým futbalovým klubom Chelsea FC po odkúpení podielov od amerických biznismenov Todda Boehlyho a Marka Waltera.
Boehly a Walter sa spojili s Clearlake v roku 2022, aby odkúpili od Rusa Romana Abramoviča podiely účastníka anglickej Premier League.
Abramoviča donútilo k tomuto kroku naradenie britskej vlády v reakcii na prichádzajúce sankcie pre vojenskú inváziu Ruska na Ukrajinu.
„Pod spoločným fungovaním sme pracovali na tom, aby sme vybudovali trvalo udržateľný základ dlhodobého úspechu po športovej stránke.
Počas tohto obdobia sa urobili významné investície naprieč všetkými úrovňami klubu,“ cituje agentúra DPA oficiálne stanovisko Chelsea.