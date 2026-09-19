Xabi Alonso kritizuje mentalitu svojho tímu. Tréner Brentfordu naopak miluje herný prejav

Tréner futbalistov londýnskej Chelsea priznal, že jeho hráči nie sú schopní držať krok so súperom celých 90 minút.
Xabi Alonso takto reagoval po kolapse v 2. polčase piatkového duelu Premier League, jeho zverenci prehrali na ihrisku Brentfordu 0:3.
Zápas na štadióne Gtech Community bol až do 60. minúty vyrovnaný, pričom hostia pôsobili v obrane oveľa istejšie než počas svojich zaváhaní v úvode sezóny.
VIDEO: Zostrih zápasu Brentford - Chelsea
Všetko sa však zmenilo po zlom rozhodnutí pri rohovom kope v 61. minúte, keď nekrytý Jaidon Anthony skóroval hlavou prakticky z bránkovej čiary.
Brentford následne ovládol hru. Kevin Schade potom unikol obrane, no jeho strelu zlikvidoval Emiliano Martinez, z dorážky však skóroval Igor Thiago, pre ktorého to bol prvý ligový gól v sezóne.
Striedajúci Fabio Carvalho v nadstavenom čase upravil na konečných 3:0 po centri Schadeho.
Alonso sa tak stal len šiestym trénerom v histórii Premier League, ktorého tím inkasoval dva alebo viac gólov v každom z jeho prvých piatich zápasov.
„Povedal by som, že sme stratili konzistentnosť a súťaživú mentalitu, ktoré sú v druhom polčase nevyhnutné,“ vyhlásil.
„Rozhodujúce môžu byť drobnosti. V takýchto zápasoch si nemôžete dovoliť dať súperovi výhodu, pretože Brentfordu stačí málo na to, aby z toho vyťažil veľa. Ide o celých 95 minút a nám sa v doterajších zápasoch úvodu sezóny nepodarilo udržať potrebnú úroveň hry. Je to niečo, v čom sa musíme zlepšiť.
Vedeli sme, že je to proces. Zatiaľ máme za sebou päť zápasov v náročnej Premier League. Vedeli sme, že každý duel bude ťažký. Nie je to nič nové,“ citovala ho agentúra DPA.
Pred ním takúto bilanciu zaznamenali len Mick McCarthy, Sammy Lee, Terry Connor, Slaviša Jokanovič a Scott Parker.
V prvom polčase to pritom vyzeralo, že si všetko sadlo. Obrana Chelsea nepôsobila ani zďaleka tak chaoticky ako v iných momentoch tejto sezóny, hráči fyzicky vzdorovali Brentfordu, vyhrávali súboje a nedovolili zverencom Keitha Andrewsa ovládať odrazené lopty.
Hostí však na krátkej ceste naprieč západným Londýnom sprevádzali staré zlozvyky a keď inkasovali prvý gól, ich hra sa zrútila.
„Pochopiť hru a vedieť, čo je potrebné na to, aby ste dokázali konkurovať súperovi až do konca – to je proces. Chvíľu trvá, kým to človek pocíti. Zatiaľ to ešte nevnímame tak naplno, aby sme dokázali držať krok počas celého zápasu,“ dodal španielsky kouč.
Pre zverencov Andrewsa to je druhé víťazstvo v sezóne, okrem toho majú na konte tri remízy a ešte neprehrali. Po výbornom vstupe do sezóny posunuli na tretie miesto v priebežnej tabuľke.
„Cítil som, že sa niečo rodí. Videl som to na hráčoch a v ich očiach už v uplynulých dňoch. Pristupovali k tomu veľmi sústredene. Myslím si, že najmä v druhom polčase sme ukázali našu skutočnú tvár. Medzi fanúšikmi, hráčmi a klubom ako takým panuje v súčasnosti skvelá atmosféra a vzájomné prepojenie.
Neustále to rastie a myslím si, že všetci si túto našu cestu užívajú, a ja obzvlášť. Jednoducho milujem, keď nás vidím hrať. Rád tu pôsobím, milujem tú energiu z tribún aj náš herný prejav. Chceme, aby bolo toto ihrisko miestom, kde sa súperom hrá len veľmi ťažko,“ uzavrel kormidelník Brentfordu.