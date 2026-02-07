V Mexiku zastrelili muža spájaného s vraždou kolumbijského futbalistu Escobara

Andres Escobar
Andres Escobar (Autor: SITA/AP)
7. feb 2026 o 07:53
Escobar prišiel o život po tom, čo si na MS strelil vlastný gól.

Muž spájaný s vraždou bývalého kolumbijského futbalistu Andresa Escobara zomrel po streľbe v Mexiko City. O úmrtí Santiaga Gallona v piatok informoval kolumbijský prezident Gustavo Petro.

Gallonovo telo našli v stredu v meste Huixquilcan, pričom v súčasnosti prebieha forenzné vyšetrovanie na potvrdenie identity.

Escobara mal zastreliť 2. júla 1994 v meste Medellín Gallonov vodič Humberto Munoz Castro. Stalo sa tak po tom, čo si Escobar strelil nešťastný vlastný gól počas majstrovstiev sveta 1994.

Gallona odsúdili v roku 2010 za financovanie paramilitárnych skupín v Kolumbii. Castro, ktorý mal kontakty na miestny kolumbijský kartel, priznal vinu na vražde, dostal 43 rokov väzenia, z ktorých si odsedel len 11 rokov. Informovala agentúra AP.

