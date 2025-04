Nevyzerá to dobre, znie z Bayernu. Musiala sa zranil a v Lige majstrov bude chýbať

MNÍCHOV. Nemecký futbalový reprezentant Jamal Musiala má natrhnutý zadný stehenný sval a podľa televízie Sky bude chýbať Bayernu Mníchov približne osem týždňov.

Dvadsaťdvaročný ofenzívny stredopoliar sa zranil v piatkovom víťaznom zápase 28. kola Bundesligy na ihrisku Augsburgu (3:1).

Člen predstavenstva klubu Max Eberl povedal, že to s Musialom nevyzerá dobre a 22-ročný ofenzívny stredopoliar s istotou vynechá utorkový úvodný štvrťfinálový duel proti Interu Miláno.

„Je to nesmierne nepríjemné, nezáleží na tom, či je to Jamal alebo niekto iný. Je to neuveriteľné, koľko zranených hráčov máme v súčasnosti,“ povedal Eberl pre agentúru DPA.