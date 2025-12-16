Fanúšikovia Bayernu majú dôvod na radosť. Po vážnom zranení sa vracia hviezdny záložník

Nemecký futbalista Jamal Musiala sa v utorok vrátil do tréningového procesu Bayernu Mníchov.
Dvadsaťdvaročný ofenzívny univerzál je späť na trávniku po 164 dňoch od zlomeniny nohy a šesť mesiacov pred úvodným duelom Nemecka na MS 2026.
Bavori v stanovisku citovanom agentúrou DPA uviedli, že Musiala sa zapojil do rozcvičky a niektorých nácvikov prihrávok. Následne sa od tímu odpojil a pokračoval v individuálnej rehabilitácii.
Hlavný tréner Vincent Kompany sa vyjadril, že nebude vyvíjať žiadny tlak na svojho hráča ani lekárske oddelenie v otázke návratu do súťažného kolotoča.
Musiala by mal nastúpiť po novom roku. Zranenie utrpel počas letných MS klubov FIFA v zápase proti Parížu Saint-Germain.