Fanúšikovia Bayernu majú dôvod na radosť. Po vážnom zranení sa vracia hviezdny záložník

Jamal Musiala.
Jamal Musiala. (Autor: TASR/DPA)
16. dec 2025 o 15:40
Dvadsaťdvaročný ofenzívny univerzál je späť na trávniku po 164 dňoch.

Nemecký futbalista Jamal Musiala sa v utorok vrátil do tréningového procesu Bayernu Mníchov.

Dvadsaťdvaročný ofenzívny univerzál je späť na trávniku po 164 dňoch od zlomeniny nohy a šesť mesiacov pred úvodným duelom Nemecka na MS 2026.

Bavori v stanovisku citovanom agentúrou DPA uviedli, že Musiala sa zapojil do rozcvičky a niektorých nácvikov prihrávok. Následne sa od tímu odpojil a pokračoval v individuálnej rehabilitácii.

Hlavný tréner Vincent Kompany sa vyjadril, že nebude vyvíjať žiadny tlak na svojho hráča ani lekárske oddelenie v otázke návratu do súťažného kolotoča.

Musiala by mal nastúpiť po novom roku. Zranenie utrpel počas letných MS klubov FIFA v zápase proti Parížu Saint-Germain.

