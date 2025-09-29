Žilina sa musí upokojiť. V druhých polčasoch nám stále niečo chýba, hovorí Iľko

ŽILINA. Šláger Žiliny s Trnavou o čelo tabuľky Niké ligy výrazne pripomínal nedávne zápasy oboch tímov.
Trnava znovu v prvom polčase tápala, no Žilina v závere napokon premrhala sľubný dvojgólový náskok. Body sa tak delili po remíze 2:2.
Oba tímy majú na konte 16 bodov a zaostávajú o dva body za vedúcim Slovanom Bratislava, Trnava je druhá, Žilina s horším skóre tretia, no odohrala o zápas viac.
Zverenci Pavla Staňa viedli po prvom polčase zásluhou Patrika Iľka 1:0 a v 69. minúte pridal druhý gól MŠK Michal Faško. Dotiahol sa tak s piatimi zásahmi na čelo tabuľky strelcov, no ani to na tri body nestačilo.
Po zápase netajil svoje sklamanie: „Bol by som radšej, ak by sme mali tri body, ale samozrejme, gól teší. Bol som na ihrisku najstarší, musím tak stále dokazovať, že na trávnik patrím,“ skonštatoval 31-ročný krídelník a dodal:
„Posledné dva zápasy mi nevyšli, vôbec som nevystrelil na bránu. Tento dnešný gól prišiel po mojej asi piatej strele v zápase a mrzí ma, že som nevyužil ďalšie príležitosti.“
Rovnaké pocity mal aj strelec prvého gólu Žiliny v zápase Patrik Iľko.
„Myslím si, že sme začali výborne, aktívne, dali sme prvý gól, čo sme aj chceli. V druhom polčase nám však stále niečo chýba, zvlášť potom, ako sme dostali prvý gól, sme sa príliš stiahli a zo zbytočných chýb sme dostali dva góly.“
VIDEO: Zostrih zápasu Žilina - Trnava
Rovnaká situácia sa Žiline stala i v zápase proti Slovanu Bratislava, na čo poukázal aj odchovanec domáceho celku: „Mrzí nás to, pretože stále platí, že v prvom polčase sme lepším tímom. Musíme potom loptu viac podržať a upokojiť sa.“
Iľko vsietil gól v druhom zápase po sebe, za ten proti Trnave poďakoval spoluhráčovi Barimu: „Máme to nacvičené z tréningov, Kristián mi výborne posunul loptu, mne už len stačilo správne nastaviť nohu. Žilina má stále výbornú ofenzívu, keď však dáme doma dva góly, tak nesmieme dva inkasovať, na tom musíme popracovať.“
Prvý gól Trnavy v zápase zaznamenal Roman Procházka, pre ktorého to bol štvrtý presný zásah v aktuálnej sezóne.
Skúsenému stredopoliarovi však napriek tomu nebolo po zápase príliš do reči: „Mám zmiešané pocity, prvý polčas nebol z našej strany dobrý. Ok, vrátili sme sa za stavu 0:2 do zápasu a asi musíme byť s bodom spokojní, ale chceli sme viac. Stavať musíme na druhom polčase, kde sme Žilinu konečne napádali, nenechali sme ich rozohrávať a mali sme dobré nábehy za obranu.“
Samotný gól Procházku bol priam ukážkovým volejom: „Pri tejto lopte boli dve možnosti – buď to trafím, alebo to skončí niekde na tribúne. Z tejto bol gól, ďalšia potom smerovala na tú tribúnu.“
Procházka je aktuálne najlepším strelcom Spartaka: „Ja sa na tom smejem, mal som sezóny, keď som dal aj osem gólov, ale popravde to vôbec neriešim. Pre mňa sú dôležité víťazstvá a body a je úplne jedno kto tie naše góly dá.“
Trnava vyrovnala na 2:2 zásluhou Hillaryho Gonga, ktorý zakončoval netradične hlavou.
„Vôbec som o tom nepremýšľal, bežal som a chcel som trafiť loptu,“ povedal po zápase 26-ročný nigérijský záložník, ktorý do Trnavy zamieril po pôsobení v poľskom tíme Widzew Lodž.
„Nie som dobrý vo vzduchu, ale prišiel dobrý center a podarilo sa mi dať gól. Deň po dni sa snažím pracovať, ukázať čo viem a tvrdo pracovať. Verím, že šancu v zápasoch budem dostávať pravidelne a budem sa snažiť ju využiť na sto percent.“