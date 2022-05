Futbalistky Slovana získali Slovenský pohár, vo finále zdolali Žilinu

/zdroj: SFZ/

Pavol Šiška, tréner Slovana: "Sú to príjemné pocity, dievčatám ďakujem, najmä za prvý polčas, ale aj za celý zápas. Baby hájili farby klubu, som spokojný. Do konca to bolo zaujímavé, mrzia ma šance, ktoré sme nevyužili a nemuselo to byť také dramatické."

Marián Dlobík, tréner Žiliny: "Pocity nie sú príliš pozitívne, išli sme do zápasu s jasným cieľom – vyhrať. Nezachytili sme úvod, Slovan bol lepší a z toho pramenil jediný gól. Od toho momentu to bolo vyrovnané."