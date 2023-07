Žilina na domácej pôde víťazne, triumf zariadil dvojgólový Addo

Jaroslav Hynek, MŠK Žilina: "Myslím si, že tím skvele reagoval po nevydarenom štvrtkovom zápase. Úvod bol opatrný, nikto nechcel urobiť chybu, hľadali sme cestu k bráne súpera. V kombinovanej zostave sme sa dlhšie hľadali, súper výborne vykrýval priestory a nenechal nás kombinovať. Ružomberok bol výborne pripravený, ale my sme postupne získavali prevahu a dali sme góly, ktoré nás upokojili. Chcem dnes pochváliť hráčov, ktorí prišli do hry v druhom polčase, ich zásluhou sme zvíťazili, lepší štart do ligy sme si nemohli želať. Od zajtra sa pripravujeme na Gent, vieme, čo potrebujeme zlepšiť."

Peter Tomko, MFK Ružomberok: "Prišli sme do Žiliny s určitým herným plánom, ktorý nám vychádzal. Pri góloch sme však urobili chyby, zápas sa zlomil pri vedení Žiliny 2:1, keď Domonkos nepremenil strelu na gól. Ak by sme vyrovnali na 2:2, tak si myslím, že by sme to uhrali. Žilina následne využila našu chybu, dala gól na 3:1 a bolo po zápase. Musíme sa z toho poučiť a dať hlavy hore."