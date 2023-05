Žilina využila domáce prostredie, po výhre nad Ružomberkom si zahrá v pohárovej Európe

Jaroslav Hynek, tréner Žiliny: "Ďakujem za prianie od trénera hostí. Prvý polčas v našom podaní nebol dostatočne rýchly, boli sme opatrní, nedostávali sme súpera do bloku. Myslím si, že hosťom sa darila obranná hra, boli v dobrých pozíciách. Gól nám pomohol, mohli sme začať hrať svoju hru. Do druhého polčasu sme chceli súpera viac otvoriť, využívať línie, súperovi sa však darilo ich získavať a prípadne kontrovať. Ružomberok má kontry veľmi silné a nebezpečné. Mohli sme dať na 2:0 a súperovi odskočiť, ale nepremenili sme veľkú šancu a dostali sme na 1:1. Dobrými striedaniami sme hru oživili, Addo prakticky hneď prihrával na gól na 2:1. Potom sme dali tretí gól, zmenili sme rozostavenie a súpera sme už nepustili do ničoho zásadného. Dnes to bol výborný, koncentrovaný výkon, sme radi, že sa nám podarilo postúpiť do EKL."

Peter Struhá, tréner Ružomberkar: "Dnešný zápas nám nevyšiel tak ako sme chceli. Po prvom polčase sme chceli vyjsť z hlbšieho bloku a vyrážať do protiútokov. Ak sme aj získali loptu, tak sme však boli nepresní, druhú, tretiu prihrávku sme strácali. Myslím si, že preto sme si nevytvorili dostatočný počet šancí a súper nás potom trestal po zbytočnom faule a nešťastnom góle, ktorému sa dalo zabrániť. Teší ma reakcia tímu v druhom polčase, niečo sme si povedali v kabíne a bolo to o dosť lepšie. Mali sme silnú desaťminútovku, v ktorej sme dali aj gól, domácich sme zneistili, ale chýbala nám energia v závere. Po dvoch našich chybách išla Žilina do vedenia a zápas si ukontrolovala. Žiline musím pogratulovať a zaželať veľa úspechov v Európe."