ONLINE: FK Molde - FK Mladá Boleslav dnes, Konferenčná liga LIVE (6. kolo)

Molde dosud nikdy nenarazilo na českého soupeře. Naopak pro Mladou Boleslav je to již třetí setkání s norskou kopanou, která přicházejí pravidelně v devítiletých intervalech.

V roce 2006 to byla dokonce proti Vålerenze Oslo historická premiéra středočeského klubu v Evropě a skončila vítězně po výsledcích 3:1 doma (Matějovský 2, Pecka) a 2:2 (Brezinský, Kulič). Těžko by někdo tehdy v srpnu tušil, že záložník Marek Matějovský bude ve výpravě na sever i o více než 18 let později.

Roku 2015 naopak Boleslav doplatila na již zrušené pravidlo o gólech ze hřišť soupeřů a po domácí porážce 1:2 (Bartl) se Strømsgodsetem Drammen už nestačila k postupu ani výhra 1:0 (Čermák), přivezená z Norska. Tyto zápasy nikdo ze současného kádru nezažil, v jiných klubech ještě hrají ligu z tehdejší party Křapka, Čermák, Bořil a Chramosta.