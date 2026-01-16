Vyžrebovali play-off Konferenčnej ligy. Šatkov tím čaká macedónsky súper

Futbalisti tureckého Samsunsporu v kádri so slovenským obrancom Ľubomírom Šatkom si v play off o osemfinále Konferenčnej ligy 2025/2026 zmerajú sily s macedónskym tímom Škendija Tetovo. Rozhodol o tom piatkový žreb vo švajčiarskom Nyone.
Samsunspor dosiahol v ligovej fáze 10 bodov po troch víťazstvách, remíze a dvoch prehrách. V tabuľke skončil na 12. pozícii, pre potreby žrebu tak figuroval medzi nasadenými tímami. Dostať mohol aj fínsky KuPS Kuopio.
O účasť v najlepšej šestnástke zabojuje aj česká Sigma Olomouc s trojicou Slovákov Matúš Hruška, Tomáš Huk a Matúš Malý, ktorú čaká švajčiarsky FC Lausanne Sport. Sparta Praha s kapitánom Lukášom Haraslínom postúpila priamo do osemfinále zo 4. miesta.
Formát súťaže sa oproti minulému roku nezmenil. Mužstvá na 1. až 8. mieste idú priamo do osemfinále, tímy na 9. až 24. mieste čaká play off a posledná dvanástka vrátane slovenského majstra Slovana Bratislava v súťaži skončila.
Kluby od 9. po 16. miesto figurovali v žrebe ako nasadené, zvyšní účastníci boli v pozícii nenasadených. Prvé zápasy play off sú na programe vo štvrtok 19. februára, odvety o týždeň neskôr. Finále v nemeckom Lipsku sa odohrá v stredu 27. mája.
Žreb play off o osemfinále Konferenčnej ligy
HŠK Zrinjski Mostar - Crystal Palace
Sigma Olomouc - FC Lausanne Sport
KuPS Kuopio - Lech Poznaň
Škendija Tetovo - Samsunspor
FC Noah - AZ Alkmaar
KF Drita - NK Celje
Jagiellonia Bialystok - ACF Fiorentina
Omonia Nikózia - HNK Rijeka
Program Konferenčnej ligy
19. februára: prvé zápasy play off o osemfinále
26. februára: odvety play off o osemfinále
27. februára: žreb vyraďovacej časti
12. marca: prvé zápasy osemfinále
19. marca: odvety osemfinále
9. apríla: prvé zápasy štvrťfinále
16. apríla: odvety štvrťfinále
30. apríla: prvé zápasy semifinále
7. mája: odvety semifinále
27. mája: finále (Lipsko)