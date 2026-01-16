Vyžrebovali play-off Konferenčnej ligy. Šatkov tím čaká macedónsky súper

Zápasy sú na programe vo februári.

Futbalisti tureckého Samsunsporu v kádri so slovenským obrancom Ľubomírom Šatkom si v play off o osemfinále Konferenčnej ligy 2025/2026 zmerajú sily s macedónskym tímom Škendija Tetovo. Rozhodol o tom piatkový žreb vo švajčiarskom Nyone.

Samsunspor dosiahol v ligovej fáze 10 bodov po troch víťazstvách, remíze a dvoch prehrách. V tabuľke skončil na 12. pozícii, pre potreby žrebu tak figuroval medzi nasadenými tímami. Dostať mohol aj fínsky KuPS Kuopio.

O účasť v najlepšej šestnástke zabojuje aj česká Sigma Olomouc s trojicou Slovákov Matúš Hruška, Tomáš Huk a Matúš Malý, ktorú čaká švajčiarsky FC Lausanne Sport. Sparta Praha s kapitánom Lukášom Haraslínom postúpila priamo do osemfinále zo 4. miesta.

Formát súťaže sa oproti minulému roku nezmenil. Mužstvá na 1. až 8. mieste idú priamo do osemfinále, tímy na 9. až 24. mieste čaká play off a posledná dvanástka vrátane slovenského majstra Slovana Bratislava v súťaži skončila.

Kluby od 9. po 16. miesto figurovali v žrebe ako nasadené, zvyšní účastníci boli v pozícii nenasadených. Prvé zápasy play off sú na programe vo štvrtok 19. februára, odvety o týždeň neskôr. Finále v nemeckom Lipsku sa odohrá v stredu 27. mája.

Žreb play off o osemfinále Konferenčnej ligy

HŠK Zrinjski Mostar - Crystal Palace

Sigma Olomouc - FC Lausanne Sport

KuPS Kuopio - Lech Poznaň

Škendija Tetovo - Samsunspor

FC Noah - AZ Alkmaar

KF Drita - NK Celje

Jagiellonia Bialystok - ACF Fiorentina

Omonia Nikózia - HNK Rijeka

Program Konferenčnej ligy

19. februára: prvé zápasy play off o osemfinále

26. februára: odvety play off o osemfinále

27. februára: žreb vyraďovacej časti

12. marca: prvé zápasy osemfinále

19. marca: odvety osemfinále

9. apríla: prvé zápasy štvrťfinále

16. apríla: odvety štvrťfinále

30. apríla: prvé zápasy semifinále

7. mája: odvety semifinále

27. mája: finále (Lipsko)

