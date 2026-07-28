Na domácej scéne je legendou. Tunisko angažovalo viacnásobného víťaza Africkej ligy majstrov

Moine Chaabani.
Moine Chaabani. (Autor: X/TotalEnergies)
TASR|28. júl 2026 o 22:08
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Funkcie sa ujal mesiac po neúspešnom vystúpení africkej krajiny na MS.

Moine Chaabani sa stal novým trénerom tuniskej futbalovej reprezentácie. Funkcie sa ujal mesiac po neúspešnom vystúpení africkej krajiny na MS v USA, Mexiku a Kanade, kde Tunisania nezískali v skupine ani bod.

Po úvodnej prehre 1:5 so Švédskom prišiel o svoj post Sabri Lamouchi, no ani angažovanie skúseného francúzskeho kouča Herveho Renarda neprinieslo zlepšenie výsledkov.

Chaabani podpísal štvorročný kontrakt. S tímom Esperance Tunis vyhral v minulosti dvakrát africkú Ligu majstrov a získal päť tuniských titulov, pripomenula agentúra AFP.

Reprezentácie

Moine Chaabani.
Moine Chaabani.
Na domácej scéne je legendou. Tunisko angažovalo viacnásobného víťaza Africkej ligy majstrov
dnes 22:08
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