CONCACAF žiada preskúmanie Infantinovho riadenia: Je to nevyhnutné

Konfederácia severoamerického, stredoamerického a karibského futbalu (CONCACAF) žiada o preskúmanie vedenia prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina.
Jeho kontroverzný plán predať časť podielu súkromným investorom označila za „prejav riadenia, ktoré prestalo klásť futbal na prvé miesto“.
FIFA v utorok oznámila, že chce založiť dcérsku spoločnosť FIFA Forward Enterprise (FFE), ktorá by riadila turnaje ako MS či MS klubov.
Dvadsať percent akcií by poskytla súkromným investorom, čo by mohlo viesť k zvýšeniu účastníkov či častejšiemu konaniu šampionátov. Projekt sa okamžite stretol s veľkou kritikou a v sobotu ho Infantino stiahol.
„Tento nedávny jednostranný a do neba volajúci prejav zlého riadenia a vedenia zapadá do série chybných krokov a podobného správania. Dôkladné vyvodenie zodpovednosti voči tomuto pôsobeniu vo funkcii je nevyhnutné,“ citovala z vyhlásenia konfederácie agentúra DPA.
Proti návrhu sa okrem CONCACAF postavili aj Ázijská futbalová konfederácia (AFC) a Európska futbalová únia (UEFA), ktorej členské krajiny hrozili bojkotom majstrovstiev sveta. FIFA tak nemala potrebnú podporu väčšiny zo svojich 211 členských asociácií.
„Jednota, ktorú tento týždeň prejavili naše členské asociácie, opäť potvrdila, že keď sa riadime odvahou, integritou a zásadami dobrého riadenia, hra zostane tam, kam patrí – v rukách futbalu, nie jednotlivca,“ uviedla konfederácia, ktorá združuje 41 členských krajín.
Komplexné preskúmanie fungovania vedenia FIFA už predtým požadovala aj UEFA. „Všetci sme iba správcovia, ktorí slúžia hre patriacej nám všetkým,“ dodala CONCACAF na adresu Infantina.