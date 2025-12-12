Zvrat v prípade Salaha. Tréner Liverpoolu ho zapísal na súpisku

Egyptský futbalista Mohamed Salah by sa mal nachádzať na súpiske Liverpoolu pred sobotným zápasom Premier League proti Brightonu. Informovali o tom viaceré britské médiá a agentúra AFP.
Tréner „The Reds“ Arne Slot mal dospieť k tomuto rozhodnutiu v záujme konať v prospech klubu.
Tridsaťtriročný Salah minulý víkend naznačil koniec v anglickom veľkoklube a s kormidelníkom sa mali rozprávať v piatok ráno.
Minulú sobotu na pôde Leedsu (3:3) bol skúsený kanonier na lavičke a po stretnutí vyhlásil, že Liverpool ho „sotil pod autobus“ a s trénerom nemá vzťah.
Salah nebol v základnej zostave od 26. novembra a v utorok chýbal na súpiske duelu Ligy majstrov na pôde Interu Miláno (1:0).
Salah počas tohto zápasu zverejnil na sociálnej sieti Instagram fotografiu z posilňovne v zázemí klubu.
Slot odmietol hlbšie odpovedať na otázky ohľadom svojho zverenca: „Nemám dôvod, aby som ho tu nechcel. To je tak trochu odpoveď na otázky.“
Egypťan podpísal v apríli s tímom novú dvojročnú zmluvu, vďaka ktorej je jedným z najlepšie platených hráčov v súťaži.
Po zápase s Brightonom by sa mal pripojiť k svojmu národnému tímu na Africkom pohári národov, ktorého finále je v Maroku na programe 18. januára.
Salah je tretí najlepší strelec v histórii klubu s 250 gólmi v 420 zápasoch a s tímom má na konte dva tituly v anglickej lige a jeden v Lige majstrov.
V minulej sezóne pomohol k ligovému prvenstvu 29 gólmi, no v prebiehajúcej, v ktorej zažíva Liverpool krízu, zaznamenal len štyri presné zásahy v trinástich dueloch.
V dôsledku svojich vyhlásení bol v uplynulom období spájaný s prestupom do saudskoarabskej ligy.