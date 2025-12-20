Salah sa ospravedlnil tímu za svoje správanie. Je jednoducho svojský, hovorí spoluhráč

Po ostrej kritike trénera aj vedenia Liverpoolu sa egyptský útočník Mohamed Salah ospravedlnil spoluhráčom v kabíne.
V piatok to pre Sky Sports prezradil stredopoliar Curtis Jones. Tretí najúspešnejší kanonier v histórii klubu tímu vysvetlil svoje vyjadrenia a podľa Jonesa hráči naďalej držia spolu.
„Mo je jednoducho svojský. Ospravedlnil sa nám a hovoril v tom zmysle, že ak niekoho ovplyvnil alebo v niekom vyvolal zlé pocity, tak ho to mrzí,“ tlmočil Jones.
Tridsaťtriročný Salah kritizoval trénera Arneho Slota aj vedenie Liverpoolu po remíze s Leedsom zo 6. decembra a označil sa za obetného baránka po slabších výsledkoch. Naznačil tiež možný odchod z Anfieldu.
Slot následne egyptského kanoniera nenominoval na zápas Ligy majstrov na ihrisku Interu Miláno. Po ďalšej debate s koučom už Salah opäť nastúpil v ligovom dueli proti Brightonu a ako striedajúci hráč prispel asistenciou k víťazstvu 2:0.
V súčasnosti je s reprezentáciou na Africkom pohári národov v Maroku. V drese Liverpoolu doteraz Salah odohral 420 zápasov a strelil 250 gólov, dvakrát pomohol k zisku titulu v Premier League.
Počas osemročného pôsobenia sa stal oporou tímu a v apríli predĺžil zmluvu o ďalšie dva roky.