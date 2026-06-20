Bol stabilnou tvárou Bundesligy a patril k oporám reprezentácie. Karhan oslavuje jubileum

V nedeľu 21. júna oslávi jubilejné 50. narodeniny bývalý futbalový reprezentant Miroslav Karhan. Futbalista roka 2002 a muž so štvrtým najvyšším počtom štartov (107) za národný A-tím.
Viac zápasov za slovenské „áčko“ odohrala iba trojica Juraj Kucka (112) a duo Peter Pekarík s Marekom Hamšíkom (obaja po 138).
Práve s Kuckom a Marekom Mintálom si Karhan delí spoločné 5. miesto medzi strelcami v reprezentácii. V najcennejšom drese nastrieľali všetci traja zhodne 14 gólov.
Karhan skóroval za SR ako druhý najstarší hráč. Stalo sa tak 4. júna 2011 vo veku 34 rokov, 11 mesiacov a 14 dní v kvalifikácii na ME 2012 proti Andorre.
Po jeho góle zvíťazili Slováci nad outsiderom 1:0. Vo vyššom veku skóroval iba Kucka (37 rokov, 3 mesiace a 14 dní) do siete Walesu v prípravnom dueli pred ME 2024.
Karhan sa vybral do futbalového sveta ako odchovanec trnavského Spartaka. Jeho prvým pôsobiskom mimo Trnavy sa stal v lete 1999 španielsky Real Betis.
Bolo to už v čase, keď mal na konte viac ako tridsiatku zápasov za reprezentáciu, v ktorej debutoval na pôde Argentíny proti domácim „Albicelestes“.
Slováci vycestovali do Južnej Ameriky s ligovým kádrom a v tomto dueli pod vedením Jozefa Jankecha prehrali vysoko 0:6.
Jankech o Karhanovi: Vynikal v obrannej fáze
Práve kouč, ktorý dal šancu Karhanovi ako prvý, vyzdvihol v marci roku 2011 pre TASR silné stránky svojho bývalého zverenca: „Vynikal najmä v obrannej fáze, výborne čítal hru a vedel predvídať súpera.
Mal výborné odoberanie lopty a bol dobre fyzicky disponovaný svojou postavou a výškou. Preto bol aj dobrý hlavičkár.
A čo sa týka nejakých slabín, každý hráč má nejaké nedostatky. U neho možno spočiatku tá rozohrávka, či tá technická stránka, ale to sa časom ohromne vylepšilo.“
Karhan vo svojej úvodnej sezóne v drese Sevillčanov nastúpil na 33 stretnutí v tamojšej najvyššej La Lige a strelil dva góly. Po roku sa sťahoval do Turecka, kde si obliekol dres Besiktasu Istanbul.
Prebojoval sa si s ním do hlavnej fázy Ligy majstrov a v tureckej Super Lig zaznamenal 26 štartov s dvoma strelenými gólmi. Ani v tejto destinácii na juhu Európy však nevydržal viac ako rok a jeho kroky viedli do Nemecka.
V Nemecku zotrval desať rokov
Tam už ho čakalo dlhodobejšie pôsobenie a práve v Nemecku zotrval desať rokov.
Prvých šesť hral za VfL Wolfsburg, za ktorý odohral spolu 201 súťažných zápasov a zaznamenal 13 presných zásahov, pričom nosil na ruke aj kapitánsku pásku.
V roku 2007 prestúpil do 1. FSV Mainz 05, kde najskôr začínal s klubom v druhej najvyššej súťaži a po dvoch rokoch mu pomohol k postupu medzi nemeckú elitu. Na tejto klubovej adrese nazbieral 119 štartov a strelil 11 gólov.
Chýbal pre zranenie na MS 2010
Práve ku koncu svojho pôsobenia v Nemecku mal prísť vrchol jeho kariéry. Slováci sa pod vedením Vladimíra Weissa st. prebojovali prvý raz na veľký turnaj, keď uspeli v kvalifikácii MS 2010 a čakal ich šampionát v Juhoafrickej republike.
Tam už Karhan chýbal, vyradilo ho zranenie achilovky, čo mrzelo nielen hráča, ale aj jeho spoluhráčov a slovenského kormidelníka.
Zranenie prišlo iba dva týždne pred MS, na ktorých Slováci v skupinovej fáze poslali domov úradujúcich majstrov sveta z Talianska a vypadli v osemfinále proti neskoršiemu finalistovi Holandsku.
Karhan je držiteľom ocenenia Futbalista roka 2002. Na sklonku kariéry sa ešte vrátil do materského klubu.
Absolvoval v ňom dve kompletné sezóny, ktoré mali diametrálne odlišný príbeh. Najskôr v ročníku 2011/2012 zaostali „andeli“ iba dva body za ligovým titulom, ktorý si vybojovala MŠK Žilina.
O rok neskôr sa prepadli na predposledné 11. miesto a od posledného Prešova, ktorý vypadol do druhej ligy, ich delili takisto dva body. Po konci v roku 2013 zasadol do funkcie športového riaditeľa Spartaka Trnava.
V sezóne 2016/2017 klub viedol ako hlavný tréner a s tímom obsadil 6. priečku. Následne pôsobil ako tréner Komárna či Nového Mesta nad Váhom.
Jeho súčasnou trénerskou zastávkou je FC Slovan Hlohovec pôsobiaci v piatej lige Severozápad.
Karhan sa 19. septembra zúčastní na exhibičnej akcii v Trnave, ktorá nesie názov Ronaldinho Show Slovakia 2026.
Proti sebe nastúpia bývalí poprední brazílski futbalisti vrátane legendárneho Ronaldinha proti tímu Slovak Legends, ktorý povedie práve Karhan.
Ikonický trnavský futbalista hrával v Betise Sevilla skôr než prišiel Ronaldinho do Barcelony, na trávniku sa s ním osobne síce nestretol, celkovo však vníma Brazílčana ako obrovskú postavu svetového futbalu.
S Brazílčanmi mám pozitívne skúsenosti
„Takáto skvelá akcia si zaslúži, aby do hľadiska prišlo čo najviac ľudí. Príde nielen Ronaldinho, ale veľa výborných brazílskych futbalistov. S brazílskymi futbalistami mám pozitívne skúsenosti.
Keď som začínal v Betise, bol mi nápomocný Denilson, vtedy najdrahší futbalista sveta. Napriek tomu, že bol veľká osobnosť, bol veľmi milý a pomáhal mi so začiatkami v klube.
Robson Ponte bol môj spoluhráč vo Wolfsburgu, spomínam si aj na Marcelinha z neskoršieho pôsobenia,“ poznamenal Karhan na tlačovom brífingu k akcii, ktorý sa konal 28. mája tohto roka.