Milánske kluby dokončili kúpu San Sira, môžu postaviť nový štadión

MILÁNO. Talianske futbalové kluby AC Miláno a Inter Miláno v stredu dokončili kúpu štadióna San Siro a priľahlej oblasti od mesta, čím sa otvorila cesta k zbúraniu 99-ročného stánku a k spoločnej výstavbe nového s kapacitou 71 500 miest.
Milánske kluby skompletizovali obchod v hodnote 197 miliónov eur. „Výstavba nového štadióna a projekt obnovy mestskej štvrte San Siro predstavujú novú kapitolu pre mesto Miláno aj pre oba kluby.
Tento strategický míľnik odráža spoločnú ambíciu klubov a ich vlastníkov dosiahnuť dlhodobý športový úspech a uskutočniť investíciu, ktorá zvýši hodnotu klubov a podporí ich udržateľný rast,“ citovala agentúra AP spoločné vyhlásenie klubov.
Predaj potrebovali uzavrieť pred 10. novembrom, pretože práve v tento deň pred 70 rokmi dokončili druhé poschodie tribún štadióna, ktoré by po získaní historického štatútu už prakticky nemohli zbúrať.
Oba kluby už predtým oznámili, že uzavreli dohody s architektonickými firmami, ktoré navrhnú nový štadión.
Súčasné San Siro má hostiť otvárací ceremoniál zimných olympijských hier 2026 vo februári.
Cieľom klubov je mať nový štadión pripravený do roku 2032, keď bude Taliansko spolu s Tureckom spoluhostiteľom majstrovstiev Európy vo futbale. V súčasnom stave totiž San Siro nespĺňa moderné štandardy UEFA pre organizáciu zápasov takéhoto podujatia.