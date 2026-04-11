Škriniar nedohral zápas zo zdravotných dôvodov. Tím ma potreboval, hovorí

Slovenský futbalista Milan Škriniar zo zdravotných dôvodov nedohral sobotňajší zápas 29. kola tureckej ligy, v ktorom jeho tím Fenerbahce Istanbul triumfoval na ihrisku Kayserisporu 4:0.
Tridsaťjedenročný obranca nastúpil v základnej zostave hostí napriek tomu, že stále nie je fit po zranení slabín, ktoré ho vyradilo aj zo semifinále baráže MS 2026 proti Kosovu (3:4). Podľa tureckých médií bojoval v prvom polčase s bolesťami a v prestávke preventívne striedal.
Škriniar nastúpil po pauze prvýkrát 5. marca, keď odohral celý zápas pri triumfe 1:0 v derby nad Besiktasom. Na pôde Kayserisporu hral od začiatku s kapitánskou páskou. Nastúpil napriek zraneniu, pretože ho tím veľmi potreboval.
Fenerbahce bojuje o titul, na vedúci Galatasaray stráca priebežne bod. „Za normálnych okolností by pre mňa bolo veľmi ťažké hrať, ale pretože ma tím potreboval, prinútil som sa.
Ak by som hral aj v druhom polčase, existovalo by veľmi vážne riziko súvisiace s mojím zranením. Preto som nepokračoval,“ citoval skúseného stopéra portál haberler.com.
Jeho krajan v domácom drese László Bénes prišiel na ihrisko v 63. minúte.