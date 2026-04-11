Zbalili nábytok, ale aj peniaze. Škriniara v Turecku okradla sťahovacia služba

Milan Škriniar
TASR|11. apr 2026 o 13:49
Slovenský reprezentant prišiel o desaťtisíce dolárov.

Slovenskému futbalistovi Milanovi Škriniarovi ukradli z jeho domu v Istanbule 40 000 dolárov.

Kapitán Fenerbahce si to všimol po odchode sťahovacej služby a okamžite kontaktoval políciu. Tá už zadržala päť podozrivých osôb.

„Dohodli sme sa so sťahovacou spoločnosťou. Prišli a všetko naložili okolo 11:00 h a odišli približne o 16:30 h. Keď som prišiel domov, všimol som si, že peniaze v nočnom stolíku na druhom poschodí chýbajú,“ citoval vyhlásenie slovenského reprezentanta turecký portál sabah.com.

Tridsaťjedenročný obranca oznámil krádež bezpečnostným zložkám, ktoré po príchode na miesto činu zadržali piatich zamestnancov sťahovacej firmy.

Polícia už začala kontrolovať zábery z bezpečnostných kamier v dome štvornásobného futbalistu roka na Slovensku.

