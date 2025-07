Kde bude hrať v ďalšej sezóne Škriniar? Renomovaný novinár priniesol detaily

ISTANBUL. Slovenský futbalista Milan Škriniar by mal v nasledujúcej sezóne obliekať dres Fenerbahce Istanbul.

V rozhovore pre talianske médiá pred rozlúčkovým zápasom Mareka Hamšíka však Slovák priznal, že by si rád zahral v Neapole po boku Stanislava Lobotku, ktorý patrí medzi jeho najbližších priateľov.

„Ja v Neapole? Lobotka je jeden z mojich najlepších priateľov, takže uvidíme… Všetko je otvorené! Veľmi rád by som si s ním zahral, to je jasné,“ povedal kapitán slovenských futbalistov.

Na otázku, či by mohli on a taliansky obranca Buongiorno tvoriť základnú zostavu Neapola, však odpovedal vyhýbavo: „Na to nemôžem odpovedať.“