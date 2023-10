Škriniara škrel prvý polčas, vyzdvihol partiu: Keď sa končia zrazy, je nám to až ľúto

LUXEMBURG. Už iba malý krôčik chýba k tomu, aby Milan Škriniar priviedol národný tím ako kapitán na ME 2024 v Nemecku.

Podobne ako tri dni predtým v Porte však zverenci Francesca Calzonu nevstúpili do zápasu v Luxemburgu dobre. Mali šťastie, že po úvodnej 45-minútovke svietilo na tabuli bezgólové skóre.

Nemyslím si, že by nás prevýšili, skôr my sme príliš veľa kazili. Druhý polčas už bol z našej strany lepší.

Z pliec ich nasledovníkov spadol po dôležitom triumfe v Luxemburgu veľký balvan.

"Uvedomujeme si, ako sme blízko. V novembri nás čaká domáci zápas s Islandom, v ktorom by sme chceli spečatiť postup.

Nebude to jednoduché, ale máme to v našich rukách a postúpiť na ME je náš sen. Hráme doma pred našimi fanúšikmi a dúfame, že príde plný kotol.

Pôjdeme za víťazstvom, lebo hrať na remízu sa nevypláca. Nič nepodceníme," ubezpečil stopér Paríža St. Germain, podľa ktorého sa podarilo splniť cieľ z októbrového dvojzápasu.