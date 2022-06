Škriniar súhlasil s prestupom do Paríža, tvrdí taliansky denník

V ňom by sa mohol stať spoluhráčom Argentínčana Lionela Messiho, Francúza Kyliana Mbappého, Brazílčana Neymara či španielskeho stopéra Sergia Ramosa.

V súvislosti s kapitánom národného mužstva sa už niekoľko týždňov v médiách špekuluje, že by mohol posilniť hviezdny parížsky klub.

BRATISLAVA. Slovenský obranca Milan Škriniar opustí taliansky klub Inter Miláno a prestúpi do tímu francúzskeho šampióna Paríž St. Germain. Tvrdí to popredný taliansky športový denník La Gazzetta dello Sport .

Škriniar by mal v Paríži zarábať 7,7 milióna eur ročne, čo je viac ako dvojnásobok jeho súčasnej gáže. Inter údajne požaduje odstupné vo výške 80 miliónov eur, no podľa La Gazzetta dello Sport by Parížania mohli túto cifru skresať.

Dvadsaťsedemročný Škriniar pôsobí v tíme "nerazzurri" od roku 2017, keď prišiel zo Sampdorie Janov. Za Inter dosiaľ odohral 215 súťažných duelov.

Strelil v nich 11 gólov a v drese Milánčanov získal majstrovské "scudetto" v Serie A, triumfoval v Talianskom pohári aj tamojšom superpohári.