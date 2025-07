Škriniarova kapitola v PSG sa definitívne uzavrela. Do nového klubu smeruje aj so spoluhráčom

Fenerbahçe podpísalo so Škriniarom štvorročnú zmluvu. Slovenský obranca bude zarábať 7,5 milióna eur ročne vrátane bonusov.

Škriniar prišiel do Paríža v lete 2023 z Interu Miláno. V drese francúzskeho tímu však nedostával dostatok herného priestoru a v januári tohto roka odišiel na hosťovanie do Istanbulu.

V najbližších dňoch by mal prísť do Istanbulu na lekársku prehliadku a následne oficiálne podpíše zmluvu. S PSG mal kontrakt platný do júna 2028.