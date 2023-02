Škriniar dohrá sezónu v Interi. Marotta: Jeho odchod má ďaleko od futbalovej romantiky

MILÁNO. Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar definitívne dohrá prebiehajúcu sezónu v milánskom Interi. Do Paríža St. Germain, s ktorým podpísal cez víkend zmluvu, odíde až v lete ako voľný hráč.

Prestup Škriniara už v januárovom transferovom období napokon stroskotal, podľa šéfa exekutívy talianskeho klubu Beppeho Marottu mal konečné slovo v rozhodovaní samotný hráč.

Inter si chcel 27-ročného obrancu udržať, no rokovania o predĺžení zmluvy neboli úspešné.

"Sú hráči, ktorí neustále menia dres. Je to niečo, čo musíme akceptovať, má to ďaleko od futbalovej romantiky či vášne. Nepáči sa nám to, ani našim fanúšikom, no hráči sú profesionáli," uviedol Marotta pre SportMediaset.