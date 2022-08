Ostane Škriniar v Taliansku? Inter mu chystá lukratívnu zmluvu

Inter by mal v najbližšom čase začať rokovania so Škriniarom o novom kontrakte minimálne do roku 2027 a mal by mu priniesť výrazne lepšie podmienky ako doteraz.

Momentálne platná zmluva s Interom mu vyprší v lete budúceho roka.

V uplynulých týždňoch sa často skloňoval Škriniarov možný odchod do Paríža St. Germain, no kluby sa nedokázali zhodnúť na prestupovej sume.

Inter údajne za 27-ročného zadáka žiadal minimálne 70 až 75 miliónov eur. O služby Škriniara prejavili počas tohto prestupového obdobia záujem napríklad aj Chelsea Londýn a Tottenham Hotspur.